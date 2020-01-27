Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» состоялись утром 27 января на Невском проспекте, у дома 14, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цветы у мемориальной доски Героизму и мужеству ленинградцев Дарья Драй © ИА REGNUM

Здесь, на стене здания по северной стороне, в память о блокаде сохранена надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!», а также установлена мемориальная доска.

Такие надписи наносились на ленинградских улицах в годы блокады, чтобы люди поскорее покинули наиболее опасное место. К сожалению, это всё равно не могло уберечь ленинградцев от вражеских снарядов.

В церемонии на Невском проспекте участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, представители органов государственной власти, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся образовательных учреждений и жители города.