Улан-Удэ, , 10:36 — REGNUM Хамбо-лама Дамба Аюшеев, возможно, даже рад тому, что феминистки обратили внимание на традиционные взгляды священнослужителя. Так прокомментировали в пресс-службе главы Буддийской традиционной сангхе России прозвучавшие ранее обвинения в сексизме.

Заявление пресс-секретаря Аллы Намсараевой по этому поводу приводит «МК в Бурятии».

По её словам, ранее именно мужчины больше изучали учение Будды, поскольку жёны оставались с детьми и на хозяйстве. Женщины же могли заняться философией лишь в старости, когда вырастали дети и внуки.

«Хамбо-лама чрезвычайно традиционен в своих взглядах, постоянно это демонстрирует и отстаивает эту свою позицию исключительно для блага своего народа, заботясь о его жизни и дальнейшем существовании», — отмечает пресс-секретарь, добавив при этом, что священнослужитель не высказывает претензий из-за брюк на ней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бурятские феминисты назвали Дамбу Аюшеева «сексистом года» из-за некоторых его высказываний в соцсетях.

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