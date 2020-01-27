Магадан, Магаданская область, , 10:35 — REGNUM Новый вертолет Ми-8АМТ прибыл в Магадан — он будет выполнять широкий круг задач: от перевозки грузов и пассажиров, до эвакуации пострадавших и оказания иной помощи в труднодоступных районах Колымы.

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Вертолёт Ми-8АМТ, способный поднимать 24 пассажира, приобретён в лизинг на 7 лет по программе обновления воздушного транспорта и в целях повышения транспортной доступности региона, сообщает MagadanMedia. Это первая машина, которая поступает в собственность региона. Кроме него на Колыме есть пять вертолетов в частных компаниях и один Ми-8, принадлежащий МЧС — все эти машины были выпущены в 80-х годах и находятся на пределе эксплуатационных возможностей.

«Сейчас мы проводим необходимые процедуры по получению сертификата лётной годности, которые по регламенту занимают около месяца. После этого Ми-8АМТ начнёт работать. Это первый купленный вертолёт в Магаданской области за последние 30 лет», — сказал директор ОГУП «Авиация Колымы» Семён Истомин.

Как сообщало ИА REGNUM, новую вертолётную площадку оборудуют в Прикамье.