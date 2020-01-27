Махачкала, , 10:34 — REGNUM Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок получил ожоги лица. Мальчика доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, его состояние — средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, накануне днем в Махачкале произошел взрыв бытового газа в подвале одного из жилых домов по улице Гамидова. Пострадали два человека, в том числе проходивший мимо ребенок 2008 года рождения.

В результате происшествия серьезных повреждений в доме не произошло, лишь выбита заложенная кирпичами перегородка между балконом первого этажа и цоколем. По данным МЧС Дагестана, угрозы разрушения здания нет, эвакуация жильцов дома не понадобилась. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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