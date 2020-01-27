Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM

Реализовать предложение наказывать продавцов автомобилей за «скручивание» пробега почти невозможно, лучший совет покупателям — приобретать автомобили у официальных дилеров, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 января, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу «Российских автомобильных дилеров».

Ранее «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Старовойтова сообщили, что руководители «Российских автомобильных дилеров» предложили ввести штрафы за «скручивание» пробега у подержанных автомобилей.

« Это, мягко говоря, крайне неразумное предложение. Во-первых, кто будет устанавливать факт нарушения? Во-вторых, кого именно предполагается штрафовать — официального владельца автомобиля, или продавца, или работника сервисного центра? Средств на всё это будет потрачено куда больше, чем сможет быть получено.

Лучший совет, который можно дать покупателям подержанных машин — приобретать их у официальных дилеров, которые по крайней мере несут ответственность за то, что написано в документах.