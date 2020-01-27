Москва, , 10:32 — REGNUM О технологии искусственного интеллекта (ИИ) слышали 75% жителей России. При этом дать определение ИИ смогли лишь 29% респондентов, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Перечисли сферы применения ИИ 39% граждан. Большими знаниями о нём обладают мужчины (40%) и молодые люди 18−24 лет (42%). Не опасаются замещения человека технологиями ИИ 65% респондентов.

Большинство жителей РФ готовы использования сервисы на основе ИИ, прежде всего, при получении госуслуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), в медицине, диагностике (52%) и образовании (44%).

Опрос проведён в октябре 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 43% компаний не внедряют и не планируют внедрять искусственный интеллект (ИИ) в своей работе.

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