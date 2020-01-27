Пермь, , 10:31 — REGNUM В клинике Перми пройдет операция, которая имеет всероссийскую важность. Пациенту с эпилепсией проведут нейрохирургическое вмешательство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе краевой администрации.

Как отметил главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов, операция даст старт развитию хирургии эпилепсии в регионах России. Опорной точкой этого развития выбрано Прикамье.

Владимир Крылов и один из ведущих нейрохирургов России Игорь Трифонов вместе с пермскими врачами проведут операцию на базе горбольницы № 4. Эта клиника станет центром нейрохирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии не только для пермяков, но и граждан, проживающих в Удмуртии, Свердловской и Кировской областей и других субъектах РФ.

По словам медиков, при фармакорезистентных формах эпилепсии лекарственные препараты с течением времени становятся малоэффективными, при том что эпилептический очаг в головном мозге увеличивается. В данном случае помочь может только хирургическое вмешательство. После операции человек выздоравливает либо частота эпилептических припадков падает, а сами припадки можно контролировать.

Ежегодная в России в подобных операциях нуждаются 1,5 тыс. человек. Но в год проводится только 400 таких нейрохирургических операций и только в специализированных федеральных медцентрах.