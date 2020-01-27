Москва, , 10:29 — REGNUM Законопроект, упрощающий для находящихся в декрете получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

По словам Яровой, законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать своё желание в получении дополнительного профобразования.

«Снимается ограничение, которое действует сегодня — обращения (в центры занятости) только по месту регистрации», — указала она.

Кроме того, устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать допобразование молодым мамам по востребованным направлениям на рынке труда, что в дальнейшем создаёт важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины.

Законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография».