27 января 2020 | Время чтения 3 мин

Аномально теплая погода в Архангельской области осложнила работу региональных лесопромышленников. Еще две недели назад из 50 запланированных ледовых переправ работали только 14 (сейчас все 50). Лесные зимники, проложенные в болотистой местности, по которым традиционно вывозили заготовленную древесину, не вставали до последнего времени. Только ударившие с 25 января двадцатиградусные морозы несколько обнадежили лесопромышленников.

Владимир Станулевич, , 10:27 — REGNUM Аномально теплая погода в Архангельской области осложнила работу региональных лесопромышленников. Еще две недели назад из 50 запланированных ледовых переправ работали только 14 (сейчас все 50). Лесные зимники, проложенные в болотистой местности, по которым традиционно вывозили заготовленную древесину, не вставали до последнего времени. Только ударившие с 25 января двадцатиградусные морозы несколько обнадежили лесопромышленников. Но проблема может вернуться с ближайшей оттепелью или в следующем году.

Автотранспортную ледовую переправу начинают намораживать при минус 10 градусах, а до 25 января в Архангельской области температура держалась около 0 Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Губернатор Архангельской области И. Орлов поручил областному правительству разработать меры по поддержке лесопромышленного комплекса в таких сложных погодных условиях. Представляется, что важнейшим направлением такой поддержки должно стать лоббирование на федеральном уровне госзаказа научным учреждениям по разработке недорогих искусственных переправ и дорожного покрытия зимников. Проблема касается всей Арктической зоны России, почти четверти территории страны, и решить ее можно только в масштабах страны.

Варианты технического решения разнообразны. Им может стать полиэтиленовое сотовое покрытие, по принципу емкостей для замораживания льда в холодильнике, имеющее небольшой вес и размер в свернутом состоянии и наполняемое пеной с положительной плавучестью, способной расширяться в сотни раз. Такая переправа может стать круглогодичной и заменить понтоны. Недорогой пластик или целлюлоза с добавками для прочности могут стать дорожным покрытием для зимников.

Интерес к таким разработкам и производству должно проявить и Министерство обороны, так как все большая часть России становится все недоступнее для военной техники в зимний период.

Но ждать, когда сформируется подобный государственный заказ, не следует. Многие технические проблемы традиционно получали решение в регионах. Правительству области было бы правильно выйти не только на близкие по тематике институты РАН с договором на научно-техническую разработку, но и объявить конкурс грантов, которые могли бы стать стартапами для предпринимателей и ученых. К работе можно будет привлечь другие регионы Севера и крупные предприятия лесопромышленного комплекса.

Похожая проблема и в сельском хозяйстве Арктической зоны. В 2019 году из-за переувлажнения почвы сельские хозяйства юга Архангельской области потеряли 1,5 тыс. гектаров посевов. Вместо поддержки сельхозпроизводителей как хранителей традиционного уклада жизни Минсельхоз РФ изменил методику покрытия убытков в подобных случаях. Теперь поддержка из бюджета возможна только для фермеров, страхующих свои посевы, а страховые компании и рисковое сельское хозяйство Севера мало совместимы. В профильном департаменте Минсельхоза РФ восторжествовал бухгалтерский подход.

Еще две недели назад из 50 ледовых переправ в Архангельской области работали только 14, создавая проблемы лесозаготовителям Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Правительство Архангельской области готово выделить на покрытие убытков 2019 года у сельхозпроизводителей около 20 млн рублей, но и в решении этой проблемы следует обратиться за поддержкой сельскохозяйственной науки, стимулируя переход фермеров к влагоустойчивым культурам и растениям, осушающим почву. Заглядывая в недалекое будущее, следует заказать выведение культур, растущих в усиливающейся климатической нестабильности. Возможно, в мире близкие к таким характеристикам культуры уже существуют.

Головным научным учреждением по решению как проблемы с переправами и лесными дорогами, так и селекцией влагоустойчивых растений должен стать Северный Арктический университет.

Из-за распространения опасного агрометеорологического явления — переувлажнения почвы — в шести хозяйствах погибли посевы на площади 1578,5 гектара. Больше всего пострадал юг области. 25 октября в Котласском, Устьянском и Приморском районах был введен режим ЧС регионального характера.

По данным министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, кормовые культуры, имеющие большую долю в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства, потеряны на площади 1286,4 га. Сена заготовлено на 31% меньше, чем в 2018 году.

Не говоря уже о стоимости электроэнергии и других ресурсов. В итоге «защитить» удалось только 22,1 из 36 млн рублей убытков.

Теперь на компенсацию могут рассчитывать только те регионы, где введена практика страхования посевов сельхозкультур. В Архангельской области она практически отсутствует по причинам, диктуемым рынком: страховые компании объективно оценивают риски оказания таких услуг бизнесу на Севере.