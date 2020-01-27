Псков, , 10:26 — REGNUM В Пскове, Великих Луках и десяти районах области сегодня, 27 января, в день 76-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдёт акция «Хлеб той зимы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, жителям области расскажут о событиях военного времени и жизни блокадного города.

Символ акции — кусочек хлеба весом в 125 граммов — это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжёлые месяцы блокады Ленинграда. На площадках, открытых в районных центрах региона, также можно будет увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени.

В Пскове такая площадка откроется в 13:00 на перекрёстке улиц Пушкина и Ленина. Акция продлится до 18:00. Организаторы отметили, что к акции присоединились также Великие Луки, Псковский, Невельский, Печорский, Опочецкий, Островский, Усвятский, Палкинский, Плюсский, Дедовичский и Порховский районы. Памятные мероприятия пройдут здесь до 29 января.

В нынешнем году акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Псковской области в пятый раз, сейчас она проводится на средства федерального гранта — его выиграла организатор мероприятия, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина на всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2019».