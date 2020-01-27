Москва, , 10:25 — REGNUM Центральный банк России направит в российские кредитные учреждения «тайных покупателей» с ограниченными возможностями для проверки организаций на удобство для инвалидов. Об этом 27 января сообщают «Известия» со ссылкой на техническое задание регулятора.

Отмечается, что «тайные покупатели» протестируют офисы, сайты, колл-центры и мобильные приложения 20 банков с подразделениями в четырех и более российских субъектах, по итогам проверок регулятор составит рэнкинг удобства банков для инвалидов.

По словам представителя ЦБ, проведение данного исследования необходимо для конкретизации мероприятий «дорожной карты» на 2020−2021 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что перспективным направлениям трудоустройства людей с ограничениями по здоровью является профессиональная ориентация для молодых специалистов в этой сфере.

«У нас 12 миллионов человек в стране с ограничениями по здоровью. И одна из ключевых проблем в этой связи — трудоустройство людей с ограничениями по здоровью, инвалидностью», — сказал глава государства.

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