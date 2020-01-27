Нижний Новгород, , 10:22 — REGNUM В пункте пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту «Стригино» организован двойной контроль с использованием тепловизионного оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

С начала года было осмотрено 55 международных рейсов, включая три рейса из Китая. Число досмотренных пассажиров составило 7 776 человек, в числе которых 989 пассажиров, прилетевших из КНР.

Случаев коронавирусной инфекции в нижегородском аэропорту не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по уточненным данным число заразившихся новым коронавирусом выросло в КНР до 2 744 человек. Количество жертв увеличилось до 80 человек, из которых 76 — жители провинции Хубэй. В приграничных с Китаем регионах России введен режим повышенной готовности. На территории РФ случаев коронавируса не выявлено.