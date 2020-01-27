Лондон, 27 января 2020, 10:19 — REGNUM Разработчики из Rocksteady добавили новый костюм в игру Batman: Arkham Knight. Об этом 26 января сообщило издание Kotaku.
https://twitter.com/RocksteadyGames/status/1220753240553291776
Теперь обладатели Arkham Knight на PS4 смогут бесплатно загрузить костюм Бэтмена с «Земли-2». Облик станет доступен 28 января 2020 года.
Напомним, игра Batman: Arkham Knight вышла 23 июня 2015 года. Проект был высоко оценён как геймерами, так и критиками.
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