Улан-Удэ, , 10:19 — REGNUM В Бурятии стали известны результаты опроса по поводу дальнейшего ограничения продажи алкоголя. Опрос был инициирован министерством промышленности и торговли республики.

В настоящее время в торговых заведениях региона спиртное можно купить с 9 утра до 21 часа вечера. В ходе опроса чиновники поинтересовались мнением жителей относительно сокращения времени с 9 до 19 часов.

Однако две трети опрошенных высказались против этих мер. За их принятие проголосовали 35,8% граждан. Всего в опросе приняли участие почти 5,2 тыс. человек.

Как передаёт «Байкал-Daily», результаты переданы в правительство республики, где будет приниматься окончательное решение. Добавим, что глава Бурятии Алексей Цыденов высказался за ужесточение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о готовности возглавить кампанию за трезвость в республике. По его словам, члены правительства на выездах вместо алкоголя пьёт только сок и чай.

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