Москва, , 10:18 — REGNUM В Госдуме предлагают из-за распространения коронавируса закрыть границу с Китаем.

«Всей правды о коронавирусе мы пока не знаем. Но в сложившейся ситуации очевидно, что на время надо закрыть границу с Китаем», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.