Белгород, , 10:15 — REGNUM Один из грузчиков, пострадавших от хлопка пылевоздушной смеси на заводе в селе Беленькое Белгородской области, скончался в Белгороде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Мужчина находился в реанимации областной больницы.

По данным медиков, пациент находился в крайне тяжелом состоянии, он получил 95% ожогов тела. Двое других пострадавших продолжают лечение в Институте хирургии им. А.В. Вишневского в Москве, ещё один мужчина находится в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Их состояние оценивается лечащими врачами как средней степени тяжести.

Доследственная проверка не выявила нарушений требований охраны труда и правил безопасности на заводе. В обстоятельствах хлопка будут разбираться специалисты государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

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