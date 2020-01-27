Магас, , 10:12 — REGNUM В Ингушетии задержан 48-летний местный житель, известный в криминальных кругах как «Муса Ингуш». 49-летний «вор в законе» стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Занятие высшего положения в криминальной иерархии», пишет интернет-газета «Ингушетия».

Силовики провели обыски в его домовладении в Альтиевском округе города Назрань. По данным издания, о задержанном известно, что его «коллеги» возвели его в ранг «вора в законе» в 2013 году в Москве.

В августе 2019 года он вышел на свободу после отбывания трех лет в местах заключения за незаконное хранение наркотиков. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранения оружия.