Сакраменто, США, , 10:12 — REGNUM Серверы тактической многопользовательской игры Duelyst будут закрыты 27 февраля 2020 года. Об этом 26 января сообщило игровое издание Kotaku.

Разработчики не назвали конкретной причины закрытия серверов. Эксперты считают, что это связано с низким онлайном в игре — в течение 2019 года в Duelyst играли меньше 100 человек в день.

Напомним, релиз Duelyst состоялся в 2016 году. Игра распространяется по условно-бесплатной модели.

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