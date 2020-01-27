Новосибирск, , 10:10 — REGNUM Жители села Индерь в Доволенском районе Новосибирской области сообщили, что оказались в снежном плену: проезд к домам заблокирован, до магазина не добраться.

«Трасса находиться в 300 метрах, но мы сидим отрезанные от мира… Здесь в основном живут пенсионеры, снежный покров достигает двух-трёх метров высотой, до колонки за водой не добраться, дети сидят дома, потому что выйти из дома нет физической возможности», — сообщила «Вестям Новосибирск» жительница Новосибирска, которая 23 января заехала в село и до сих пор не смогла уехать.

Она рассказала, что дороги в селе не чистят, не проедет даже скорая помощь, в случае необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Новосибирске сегодня, 27 января, введён режим ЧС «в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года».

Тем временем из-за ухудшения погоды подразделения главного управления МЧС РФ по Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности.

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