Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Мать пропавшего в Петербурге студента-хирурга Сергея Павлова заявила СМИ об обращении в органы ФСБ России за помощью в поиске сына. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Объявление о поиске Сергея Павлова

14 января студент пятого курса медицинского университета имени Павлова 22-летний Сергей Павлов спустился в метро на станции «Петроградская», но вместо того, чтобы уехать в сторону дома, на «Звездную», вышел в противоположном конце города, на станции «Парнас». Затем, согласно данным биллинга мобильного телефона, Павлов (или человек с его телефоном) доехал до деревни Хиттолово Всеволожского района Ленинградской области. После этого телефон выключился.

По словам девушки Сергея Софьи, причин для такого поступка у него не было. Оба из Ижевска приехали в Петербург учиться. Строили планы на будущее, старались совмещать работу и учебу.

Спустя почти две недели безуспешных поисков, полицией возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящий момент в город на Неве приехали мать и сестра Сергея. Женщины также обратились в управление ФСБ. Молодой человек объявлен в федеральный розыск.

Как сказала корреспонденту ИА REGNUM девушка Сергея Софья, за всё это время дополнительной информации о судьбе молодого человека так и не появилось.