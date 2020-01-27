Махачкала, , 10:37 — REGNUM В Дагестане завершился первый этап общественных обсуждений по освоению федерального гранта, предоставленного региону за эффективную работу руководства. Местные жители направили более 11 тыс. предложений по расходованию средств, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе министерства экономики и территориального развития республики.

Напомним, Дагестан вошел в число 50 субъектов РФ, которым достались гранты за достижение наилучших показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти. Распоряжением правительства от 30 ноября 2019 года республике было выделено 1 млрд 268 млн рублей.

Власти республики решили освоить средства на основе списка приоритетных направлений, сформированного по итогам общественного обсуждения. На первом этапе все заинтересованные лица через специальную онлайн-форму могли представить свои обоснованные предложения.

В итоге поступило 11 тыс. 97 предложений от жителей всех городов и районов республики. Наибольшую активность проявили Махачкала (почти 5 тыс. предложений) и Каспийск (свыше 1 тыс.). Кроме того, поступило 44 предложения из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

Теперь будет сформирован перечень популярных предложений (не менее пяти по каждому из 12 отраслевых направлений), который представят для онлайн-голосования. Оно стартует до конца января. На завершающем третьем этапе перечень приоритетных предложений по итогам голосования (не менее трех по каждому направлению) будет направлен руководству региона для принятия окончательного решения.

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