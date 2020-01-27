Биробиджан, , 10:04 — REGNUM В школах Биробиджана в понедельник, 27 января, закрыто на карантин 17 школьных классов в трёх образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Карантин связан с ростом числа школьников образовательных учреждений, заболевших ОРВИ, количество которых превысило 20 процентов. Так, в школе № 7 закрыто девять классов, в школе № 5 закрыто четыре класса и в школе № 16 также закрыто четыре класса.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре дня назад в Биробиджане на карантин было закрыто три класса в двух школах.