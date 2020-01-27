Кемерово, , 07:38 — REGNUM В Кемерове 95-летие отметил участник Великой Отечественной войны Александр Кузьмич Диев.

Участник Великой Отечественной войны Александр Кузьмич Диев отметил 95-летие Администрация города Кемерово

Александр Диев — уроженец села Медяниково Воскресенского района Саратовской области. Окончив семь классов, поступил в школу фабрично-заводского обучения и получил специальность шофёра.

На фронт он ушёл добровольцем в марте 1942 года. Рядовой Диев, будучи шофёром, подвозил горюче-смазочные материалы.

Воевал под Сталинградом, участвовал в битве за Днепр, в боях под Харьковом, Одессой, Будапештом, Веной. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Югославии.

В Кемеровскую область Александр Кузьмич переехал сразу после войны — устроился на Кемеровский химкомбинат и в течение восьми лет сопровождал грузы с ионообменной смолой в города Крайнего Севера. Был путевым рабочим, плотником, каменщиком-бетонщиком. На пенсию ушёл с должности начальника караула Кемеровского механического завода.

Александру Диеву присвоено звание «Ударник коммунистического труда». За боевые заслуги он награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За честь и мужество», «Жукова», «За доблестный труд.