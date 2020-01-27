Сеул, , 07:20 — REGNUM Останки 250 человек были обнаружены на территории бывшей тюрьмы города Кванджу в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сами останки были обнаружены еще в декабре 2019 года, однако сейчас криминалисты установили, что они принадлежали 250 людям. По предварительной версии, останки могли принадлежать пропавшим без вести в ходе протестных выступлений в 1980 году. Как отмечают правоохранители, тогда большое число граждан оказалось именно в тюрьме Кванджу.

Ряд источников утверждает, что останки принадлежат участникам протестов, которых тайно казнили на территории тюрьмы. Другие источники придерживаются более простой версии — останки принадлежали скончавшимися в тюрьме заключенными, чьи тела не были востребованы родственниками.