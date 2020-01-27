Улан-Батор, , 06:49 — REGNUM Власти Монголии распорядились закрыть все образовательные учреждения страны и переходы через монгольско-китайскую границу, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что образовательные учреждения Монголии, включая университеты, будут закрыты до 2 марта 2020 года. Закрыты все пограничные переходя для автотранспорта и пешеходов. Также власти Монголии призвали жителей страны воздержаться от массовых мероприятий в указанный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в Китае от заражения новым типом коронавируса погибли 80 человек. Общее число заболевших превысило 2400 человек.

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