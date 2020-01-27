Ватикан, , 06:24 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал католиков во всем мире сказать «никогда больше» в честь 75-й годовщины освобождения узников нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, сообщает Reuters.

«Завтра нам всем следует остановить на минутку наши молитвы и каждому в своем сердце произнести: никогда больше», — заявил понтифик.

Также Франциск заявил об опасном росте антисемитских настроений в Европе и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президент России Владимир Путин заявил, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Он подчеркнул, что любые попытки замолчать эти преступления или переписать историю являются недопустимыми.

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