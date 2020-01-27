Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп выразили соболезнования семье погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта. Соответствующую информацию глава Белого дома опубликовал в Twitter.

«Мы с Меланией направляем наши самые теплые соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайантов», — заявил Трамп.

Кроме того, американский президент отметил, что утрата дочери Брайанта «делает этот момент еще более разрушительным». Трамп заявил, что «великий баскетболист» несмотря на свой ранний возраст «только начинал в жизни».

Ранее президент США уже назвал сообщения о гибели Брайанта и его дочери при крушении вертолета в Калифорнии «ужасающей вестью».

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