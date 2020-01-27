Токио, , 03:33 — REGNUM Японские власти намерены эвакуировать граждан Японии самолетом из китайского города Ухань, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, передает телеканал NHK.

Сообщается, что самолет направят в Ухань 28 января. В настоящее время власти Японии согласовывают возможность отправки чартерного рейса, так как аэропорт Ухани приостановил работу в связи с эпидемией. Отмечается, что в настоящее время в этом городе находятся около 700 японцев, из них 430 уже заявили о своем желании выехать на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Японии подтвердили четвертый случай заражения новым типом коронавируса. Четвертым инфицированным стал китайский турист, который прибыл на японскую территорию из города Ухань. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии выявлен четвёртый случай заражения новым типом коронавируса