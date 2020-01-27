Пекин, 27 января 2020, 03:32 — REGNUM Количество случаев заражения новым коронавирусом в Китае выросло до 2744, сообщает 27 января агентство Синьхуа.
Из вех заразившихся новым коронавирусом (2019-nCoV), 461 человек находится в критическом состоянии. Подтверждена смерть 80 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.
Помимо заразившихся еще 5794 человека в Китае ходят под подозрением в заражении коронавирусом. Как отметил мэр Уханя, по статистике, примерно у 50% диагноз подтверждается.