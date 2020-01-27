Лхаса, Китай, , 03:28 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая планирует на 20% увеличить трудовой доход фермеров и пастухов в 2020 году, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Регион намерен обеспечить работой 600 тыс. фермеров и пастухов в течение 2020 года, обеспечив рост их суммарного трудового дохода до 4,2 млрд. юаней ($610 млн). Правительство вкладывает деньги в проекты и характерные отрасли для данной местности вроде выращивание высокогорного ячменя и разведение яков, сообщил директор регионального департамента человеческих ресурсов и социальной защиты Ли Фучжун.

За прошедший 2019 год 570 тыс. фермеров и пастухов Тибета получили работу, благодаря чему были выведены из тотальной нищеты, получив суммарно дохода в размере 3,48 млрд юаней. Отметим также, что Китая планирует в 2020 году победить тотальную нищету в стране, став страной умеренного достатка населения во всех аспектах.