Пекин, , 03:27 — REGNUM От заражения новым типом пневмонии в Китае погибло 80 человек, при этом общее число инфицированных составило почти 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, на материковом Китае выявлено 2454 заболевших, 6 — в Гонконге, 5 — в Макао, 3 — на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января было подтверждено около 2000 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 56 умерших.

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