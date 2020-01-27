Пекин, , 03:14 — REGNUM Власти Китая усиливают запрещают по всей стране торговлю дикими животными с целью профилактики распространения коронавируса (2019-nCoV), сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Запрет на торговлю вступает немедленно и продлится, пока не кончится эпидемия коронавируса, говорится в заявлении Государственной администрации рыночного регулирования, Министерства сельского хозяйства и Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ.

Решение было принято после того, как китайские эксперты установили связь коронавируса с точками массовой торговли дикими животными на оптовых рынках Уханя. Торговля любыми видами диких животных будет строго запрещена на всех рынках и во всех супермаркетах Поднебесной.

Напомним, что в Китае уже около 2000 человек заразились смертельным коронавирусом, из них 56 скончались, еще 324 человека находятся в критическом состоянии.

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