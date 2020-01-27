Пекин, , 03:06 — REGNUM Эксперты из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) успешно выделили новый коронавирус (2019-nCoV) в пробах окружающей среды на рынке морепродуктов в провинции Ухань, установив происхождение вируса из диких животных, продающихся на рынке, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Тридцать три из 585 проб, собранных на Уханьском оптовом рынке морепродуктов «Хуаньань», показали содержание нуклеиновой кислоты нового коронавируса, сообщили в Национальном институте контроля и профилактики вирусных заболеваний при CDC. Эксперты института собирали образцы с 1 по 12 января.

Из всех положительных проб, 31 были собраны на западном участке рынка, где сконцентрированы киоски торговли морепродуктами. Таким образом, предполагается, что новый коронавирус в значительной степени зависим от мест торговли дикими животными.

Эксперты отмечают, что успешное выявление места происхождения коронавируса в дальнейшем сильно поможет в сдерживании его распространения и борьбы с эпидемией.