Пекин, , 02:55 — REGNUM Эпидемия коронавируса (2019-nCoV) в Китае может пойти на убыль через 20 дней благодаря предпринятым мерам профилактики и контроля за заболеваемости, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

По словам ведущего вирусолога Китая, член Китайской академии инженерии Вэнь Юймэя, нынешний рост заболеваемости связан с тем, что люди заразились вирусом около 20 дней назад и не знали об этом. Однако, по его словам, уже предпринятые меры могут все драматически изменить в ближайшее время.

Постепенно человеческий организм выработает иммунитет к микроорганизму, что и послужит концом эпидемии, сообщил Вэнь. Он также обратил внимание на то, что большинство пациентов, находящихся в критическом состоянии, имеют прочие заболевания, связанные с расстройством иммунной системы, поэтому не стоит паниковать.

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