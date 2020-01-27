Ухань, Китай, , 02:47 — REGNUM Министерство гражданской администрации КНР выпустило циркуляр, запрещающий представителям волонтерских и благотворительных организаций приезжать в провинцию Хубэй до конца эпидемии коронавируса, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Благотворительным организациям рекомендовано изменить свои планы в связи с особо тяжелой ситуацией в районах Китая, пораженных эпидемией коронавируса и сфокусироваться на сборе одежды, лицевых масок, защитных средств и прочих товаров, которые необходимы для профилактики и борьбы с эпидемией.

Благотворительные организации также должны согласовывать свои планы с министерством гражданской администрации, а также регистрироваться в качестве доноров. Как сообщало ИА REGNUM, Министерство культуры и туризма Китая приостановило предоставление всех туристических услуг в стране.

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