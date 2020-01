Вашингтон, , 02:38 — REGNUM В сеть выложили первые скриншоты предстоящего тактического шутера от третьего лица Zero Six — Behind Enemy Lines. Изображения были опубликованы 26 января на портале DSOGaming.

https://twitter.com/GOGOFreeGames/status/1221164681429159936

Издание отмечает, что на этот инди-проект явно оказали влияние игры серии SOCOM. Разработчики сообщили, что в Zero Six — Behind Enemy Lines элементы окружающей среды будут разрушаемыми, кроме того, будет реализована смена времени суток.

Создатели игры пока не называли никаких сроков релиза. Однако все желающие могут поучаствовать в альфа-тестировании.

Известно, что в центре повествования будет находиться отряд Группы развития специальных средств войны флота США (SEAL Team Six). Сюжет предоставит геймерам возможность стать участниками «мрачной и бурной истории».

