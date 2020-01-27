Наньчан, Китай, , 01:58 — REGNUM Гора Лушань, являющаяся объектом мирового наследия ЮНЕСКО, была временно закрыта для доступа туристов в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Гора расположена в провинции Цзянси на востоке Китая. Помимо прочего, все иные туристические достопримечательности провинции были закрыты для общественности, сообщили в департаменте культуры и туризма региона.

Гора Лушань расположена в северной части провинции Цзянси. Гора известна своими могучими пиками, ревущими водопадами, таинственными облаками и туманами, множеством останков времен ледникового периода, а также экзотическими особняками. Гора привлекла в 2018 году более 61,8 млн посетителей.

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