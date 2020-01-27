Ухань, Китай, , 01:51 — REGNUM Мэр города Ухань в центральной китайской провинции Хубэй Чжоу Сяньван ожидает еще 1000 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в городе, сообщает 26 января агентство Сниьхуа.

По данным на 12:00 по Пекину 26 января всего 618 случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Китае, из которых 40 случаев оздоровления и 45 случаев смерти. Всего 533 человека проходят лечение в госпитале, из которых 87 находятся в тяжелом состоянии. Всего под подозрением на заражение находится 2000 человек.

«Предыдущий опыт показал, что 45% подозрительных случаев подтверждается после анализов», — заявил Чжоу, дабы пояснить, на чем основаны его предсказания. Мэр также сообщил, что будет еще больше выздоровевших.

Напомним, что из-за нового коронавируса в школах, детских садах и вузах Пекина продлены новогодние каникулы, пока на неопределённый срок.

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