Лхаса, Китай, , 01:43 — REGNUM Знаменитая достопримечательность Тибета Дворец Потала временно закрывается до тех пор, пока не будет побеждена эпидемия коронавируса, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Как сообщили власти Тибетского автономного района Китая, закрытие дворца для посетителей начинается с 27 января. Дворец же является одним из символов Тибета, местом, которое одним из первых ассоциируется с Тибетом.

Дворец Потала является примером выдающейся зодческой мысли, а также вместилищем для более чем 100 тыс. культурных реликвий. Он был внесен в список объектов, имеющих национальную культурную значимость Китая в 1961 году.

А тем временем, Дворец Потала является далеко не единственной культурной достопримечательностью, которая «пострадала» от распространения коронавируса в Китае.

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