Пекин, , 01:35 — REGNUM Все образовательные учреждения Пекина откладывают начало нового учебного семестра или четверти на неопределенное время в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

В Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что новые установки будут действовать для образовательных учреждений всех уровней, включая детские сады, школы и институты.

Высшие образовательные заведения в каждом из районов Китая будут проводить учебные курсы в режиме онлайн, в связи с чем им потребуется составить специальные планы и курсы для оптимизации обучения студентов на дому.

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