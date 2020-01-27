Пекин, , 01:28 — REGNUM Почти 340 млн юаней ($49 млн) было получено Обществом Красного Креста Китая в качестве пожертвований для борьбы с новым коронавирусом в стране, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Товаров на сумму 12,46 млн юаней было пожертвовано обществу и наличности в размере 10 млн юаней. Все это пойдет в самые наиболее пострадавшие районы Китая вроде города Уханя в центральной провинции Хубэй. Вдобавок ко всему Фонд Китайского Красного Креста получил еще 366 млн пожертвований к 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 1600 медиков было направлено властями Китая в провинцию Хубэй для борьбы с эпидемией опасного смертельного коронавируса.

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