Пекин, , 01:21 — REGNUM Китай направил еще 12 групп медиков общей численностью более 1600 человек в провинцию Хубэй, где произошла вспышка нового смертельного коронавируса, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Директор Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил на пресс-конференции, что медицинский персонал будет отправлены уже в ближайшее время. Комиссия вызывала и направила в Хубэй уже более 900 медицинских работников в составе семи бригад, а также одну бригаду военных медиков в количестве 450 человек. Еще более 1000 человек находятся в режиме готовности.

Центральное правительство Китая, как сообщало ИА REGNUM, выделило 1 млрд юаней ($143 млн) на борьбу с распространением коронавирусом в стране, а также направило резервы медицинских поставок в пораженные регионы, включая защитные средства, лицевые маски, перчатки и так далее.

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