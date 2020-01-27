Пекин, , 01:13 — REGNUM В общей сложности 1,23 млрд китайских зрителей как в Китае, так и за рубежом, смотрели трансляцию Большого концерта по случаю Китайского Нового года 2020, сообщили 26 января в China Media Group (CMG).

В нынешнем году количество зрителей почти на 59 млн превысило показатели 2019 года. Вдобавок ко всему, прямая трансляция, начавшаяся по телевидению в канун Нового года, также транслировалась в прямом эфире по нескольким платформам и мобильными приложениями. Почти 600 средств массовой информации из более чем 170 стран и регионов мира транслировали концерт.

Напомним, что Большой праздничный концерт длился почти четыре часа и начался в канун Китайского Нового года вечером 24 января по Пекину. В нынешнем году празднования Нового года омрачены новым коронавирусом, который убил уже 56 человек в Поднебесной.