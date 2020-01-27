Пекин, , 01:05 — REGNUM Всех приезжих из Уханя туристов попросили самостоятельно поместить себя под медицинское наблюдение дома в течение 14 дней даже если у них нет симптомов пневмонии, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Все департаменты здравоохранения Китая уровня уездов выпустили уведомления, в которых просят всех, кто вернулся из Уханя — города в провинции Хубэй в центральном Китае, наиболее пострадавшего от нового коронавируса, не выходить из дома в течение 14 дней, оставаясь под наблюдением медиков.

Отметим, что город Ухань является крупным транспортным узлом Китая населением в 10 млн человек. Через него проходи огромное число людей ежегодно. По крайней мере было так до тех пор, пока город не был закрыт властями из эпидемиологических соображений.

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