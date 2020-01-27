Пекин, , 00:57 — REGNUM Материалы, которые будут поступать в Китай в качестве пожертвований для борьбы с коронавирусом (2019-nCoV), будут проходить растаможку в ускоренном режиме, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Всевозможные усилия будут приняты для обеспечения скорейшей таможенной очистки импортных лекарств, дезинфекционных средств, защитного оборудования и медицинских устройств, предназначенных для борьбы с коронавирусом, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Таможня уже организовала «зеленые коридоры» и специальные окна обслуживания, которые будут открыты на таможенных пунктах в ближайшее время. В случае особой опасности, таможня позволит проводить все пожертвования в рамках упрощенной процедуры.

Напомним, что в Китае известно о 56 умерших и 1975 заразившихся новым коронавирусом, который уже давно вышел за пределы Китая.