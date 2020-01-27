Тайбэй, , 00:35 — REGNUM Количество официально подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Тайване увеличилось до четырех, сообщает 27 января Xinhua со ссылкой на агентство по мониторингу эпидемии.

Сообщается, что четвертой заболевшей стала 50-летняя женщина, посетившая Ухань с 13 по 15 января. В настоящее время пациентка находится в изоляторе, ее состояние стабильно.

Власти Тайваня наблюдают за состоянием здоровья пассажиров, совершавших перелет совместно с заболевшей женщиной.

Напомним, новый коронавирус 2019-nCoV впервые был зарегистрирован в китайском городе Ухань. Количество заболевших в КНР составляет уже более двух тысяч человек. Вирус проник также в другие страны. По состоянию на конец субботы, 25 января, в Китае погибло 56 зараженных вирусом пациентов.