Рейкьявик, , 23:25 — REGNUM В масштабном космической многопользовательской игре игре EVE Online был продан корабль стоимостью около $33 тыс. Об этом 26 января сообщил шотландский видеоблогер и популяризатор науки Скотт Мэнли.

https://twitter.com/DJSnM/status/1221251540364623872

Предметом сделки стал корабль редкой модели Gold Magnate, который Мэнли приобрёл у геймера под ником Kelon Darklight на аукционе за 1,001,001 PLEX (Pilot's License Extension — разрешение на продление удостоверения пилота).

Видеоблогер отметил, что вырученные от этой продажи деньги пойдут на борьбу с лесными пожарами, которые охватили территорию Австралии.

Gold Magnate — один из самых редких кораблей класса фрегат в EVE Online. При помощи 1 млн PLEX можно оплатить 170 лет игрового времени, стоимость сделки во внутриигровой валюте составляет около 3,3 триллиона ISK. Для сравнения: самый первый корабль нового игрока стоит не более 5 млн ISK (около $0,05).

Читайте ранее в этом сюжете: Многопользовательский ужастик Dead by Daylight временно стал бесплатным