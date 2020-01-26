Москва, , 23:14 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования прихожанам и родным протоиерея Всеволода Чаплина и протопресвитера Матфея Стаднюка в связи с их кончинами. Тексты послания 26 января опубликован на официальном сайте московской патриархии.

«Выражаю соболезнования … в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот г. Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память», — говорится в сообщении.

Предстоятель РПЦ также обратился к близким настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитера Матфея Стаднюка со словами поддержки и соболезнования.

«Со скорбью воспринял известие о кончине протопресвитера Матфея Стаднюка, почетного настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове и одного из старейших клириков Первопрестольного града <…> Господь судил отцу Матфею прожить долгую и очень насыщенную жизнь, призвав его от трудов праведных на 95-м году земного странствования», — говорится в послании.

Патриарх отметил, что протопресвитер Стаднюк являлся «человеком-эпохой», так как олицетворял собой почти вековой не простой путь РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов выразил соболезнования по поводу кончин почетного настоятеля Богоявленского собора в Москве протопресвитера Матфея Стаднюка и протоиерея Всеволода Чаплина, которые ушли из жизни в один день.

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