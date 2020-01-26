Киев, , 23:04 — REGNUM На сайте президента Украины зарегистрирована петиция, согласно которой 124 ее подписанта просят руководство страны отменить отчество, либо сделать его необязательным, так как его использование является устаревшей традицией и нарушает «права человека». Текст воззвания опубликован на официальном сайте украинского президента.

Подписавшиеся граждане Украины «просят пересмотреть законодательство по поводу документального и устного использования в Украине отчества: либо отменить его, или сделать необязательным, или разрешить использование на выбор отчество или по матери».

Инициатор петиции Марина Бабенко основанием для изменений в законодательстве страны видит опыт зарубежных развитых стран, в которых рожденному гражданину дают имя без привязки к одному из родителей. Бабенко также ссылается на конституцию страны, в которой гарантированы права на развитие личности и невмешательство в личную и семейную жизнь.

«Считаю обязательность использования отчества вмешательством в личную жизнь человека и делает невозможным сделать свой выбор по поводу своего имени», — говорится в тексте обращения.

Напомним, на Украине в ноябре 2019 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому граждане страны по достижении 16 лет смогут самостоятельно менять отчество, с 14 лет — только с разрешения родителей или попечителей. Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс Украины.

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