Москва, , 22:13 — REGNUM По факту обнаружения оставленных малолетних детей в столичном аэропорту «Шереметьево» проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственными органами … организована доследственная проверка… — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудники полиции разыскивают мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево».

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